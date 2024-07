Zrób zaraz po powrocie z urlopu. Bez obaw będzie można pić wodę z kranu

Wydawać by się mogło, że za jakość wody dostarczanej do naszych domów odpowiadają spółki wodociągowe. Okazuje się jednak, że nie do końca jest to prawa. Mają one bowiem sprawować pieczę jedynie nad substancją docierającą wyłącznie do zaworów głównych, które najczęściej znajdują się przed budynkami. Zanim więc znajdzie ona ujście w naszych kranach, musi pokonać jeszcze kawałek drogi.