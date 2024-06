Włóż do spłuczki zamiast do śmieci. Rachunki spadną w mig

Woda to najważniejszy zasób na naszej planecie. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele zużywamy jej podczas mycia naczyń, kąpieli czy korzystania z toalety. Co można zrobić, żeby nie marnować wody? Poznaj prosty patent, który zmniejszy jej zużycie nawet o połowę.

Opłaty za media rosną z roku na rok. Dotyczy to zarówno prądu, jak i gazu czy wody. Coraz więcej osób szuka rozwiązań, aby zmniejszyć ich zużycie. Co można zrobić, żeby obniżyć rachunki za wodę? Zacznij od małych kroków. Wypróbuj patent ze spłuczką toaletową, a zaoszczędzisz nawet kilkaset złotych w ciągu roku.

Włóż do spłuczki. Zaoszczędzisz na rachunkach

Toaleta to jedno z najważniejszych urządzeń sanitarnych w domu. Korzystamy z niej kilka, a czasami nawet kilkanaście razy dziennie. Po każdym użyciu wciskamy spłuczkę. Ile wody zużywa jedno spłukanie? Od 3 do nawet 9 litrów — ta liczba dotkliwie odbija się na rachunkach.

Jak zmniejszyć zużycie wody w toalecie? Jest na to sposób. Potrzebujesz tylko jednej rzeczy — pustej, plastikowej, półlitrowej butelki. Jak to zrobić? Zacznij od zamknięcia zaworu odprowadzającego wodę i opróżnij spłuczkę. Nie wylewaj wody, tylko przelej ją do plastikowej butelki, a następnie umieść ją w spłuczce i włącz zawór. W ten sposób zmniejszysz ilość wody w spłuczce, a co za tym idzie, zużyjesz jej znacznie mniej.

Jak ograniczyć zużycie wody?

Woda to najważniejszy zasób na ziemi. Bez wody nie byłoby życia. Ekolodzy od lat biją na alarm — ilość wody pitnej sukcesywnie się zmniejsza. Z raportu "Water for Prosperity and Peace" opublikowanego w 2022 roku wynika, że aż 2,2 miliarda osób nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Oszczędzanie wody to nasz obowiązek.

Jak ograniczyć zużycie wody w domu? To naprawdę proste. Zrezygnuj z długich kąpieli na rzecz szybkich pryszniców. Pamiętaj o zakręcaniu kranu podczas mycia zębów. Wstawiaj pralkę tylko wtedy, kiedy jest całkowicie zapełniona. Używaj trybu "eco", który pobiera znacznie mniej wody. To małe zmiany, które mają ogromne znaczenie nie tylko dla środowiska, ale i twojego portfela.

