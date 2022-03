"Zrobił z nas prostytutki". Króliczki "Playboya" ujawniają kolejne fakty o współpracy z Hefnerem

Pierwsze informacje na temat tego, co dzieje się w słynnej rezydencji Playboya, zostały ujawnione już w latach 80. przez Miki Garcię, byłą pracownicę Hugh Hefnera i ówczesną szefową działu promocji magazynu. To ona stanęła przed Komisją ds. Pornografii Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych, Edwina Meese, twierdząc, że kobiety są wykorzystywane seksualnie przez biznesmena. Teraz jej słowa są potwierdzane przez kolejne "króliczki", które w ostatnim odcinku "Sekretów Playboya" wyznały, co przeżyły.