Pojawiła się na wręczeniu nagród muzycznych. Jak teraz wygląda Christina Aguilera?

Billboard Women in Music to jedne z najbardziej prestiżowych nagród w świecie muzyki, które różnią się od Billboard Music Awards tym, że wyróżniają jedynie kobiety. Na tegorocznej gali w Los Angeles pojawiły się takie gwiazdy jak, Christina Aguilera, Doja Cat, czy Heidi Klum z mężem. Rozdanie nagród poprowadziła Ciara, która rozpoczęła wydarzenie chwilą ciszy z szacunku do sytuacji na Ukrainie. Billboard jako Kobietę Roku wybrał młodą wokalistkę Olivię Rodrigo, która wystąpiła podczas gali z piosenką "Deja vu".