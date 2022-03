Eva Herzigová wróciła na wybieg. Czeska top modelka lat 90. wygląda jak milion dolarów

Eva Herzigová w latach 90. - stare zdjęcia

Eva Herzigová na pierwszy casting poszła, kiedy miała 16 lat. Było to w Pradze, skąd szybko trafiła do Paryża. Jako modelka debiutowała w reklamie marki Wonderbra. Jej kariera szybko nabrała rozpędu. Do tego stopnia, że w latach 90. uchodziła za jedną z najpiękniejszych modelek tamtych czasów. Znalazła się w gronie 10 supermodelek świata. Mówiono o niej, że jest Marilyn Monroe lat 90.