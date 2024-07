Zrobiła fotkę w lustrze. Małgosia z "Rolnika" pozuje w spodniach z połyskiem

Coraz śmielej eksperymentuje też z modą. Regularnie wrzuca do sieci zdjęcia swoich stylizacji. Tak było i tym razem.

Barwy eleganckie, ultrakobiece i pasujące na każdą okazję. Czerń i czerwień to ponadczasowe zestawienie kolorów. Paniom, które lubią bawić się modą, może wydawać się zbyt oklepane.

Pierwsze skrzypce w stylizacji rolniczki zagrała dopasowana bluzka, która może być świetną bazą wielu outfitów. Pasuje zarówno do spodni, jak i spódnicy. Przylega do ciała, więc można ją śmiało nosić w zestawieniu z obszernym dołem.

Małgosia z programu "Rolnik szuka żony" zestawiła ją z eleganckimi spodniami o satynowym wykończeniu. To doskonała alternatywa dla klasycznych cygaretek. Wysoki stan podkreślił talię, a szerokie nogawki optycznie wydłużyły nogi. Trzeba przyznać, że robią cuda z sylwetką. Spodnie z połyskiem w stylu Borysewicz sprawdzą się np. jesienią. To idealna opcja do biura.