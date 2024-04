Rolniczka wskoczyła w mini. Nie dość, że krótka, to jeszcze z "oczkami"

Szum wokół białej sukienki

Biała sukienka ma w sobie to "coś". Kiedy tylko zza chmur przebijają się pierwsze wiosenne promienie słońca, kobiety błyskawicznie reaktywują białe sukienki w szafie. Przez ostatnie lata prym wiodła długa i lniana, która nawiązywała do idyllicznego i sielskiego życia poza miastem. Chociaż nadal plasuje się w czołówce wiosenno-letnich trendów, to do gry wkracza jej siostra – nieco krótsza i absolutnie urocza za sprawą detali w stylu coquettecore.