Zapuszczała włosy dwa lata. Małgosia z "Rolnika" zdecydowała się na ostre cięcie

Małgorzata Borysewicz to uczestniczka czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony", która w telewizyjnym show stacji TVP odnalazła miłość i doczekała się dwójki pociech. "Rolnik w szpilkach" - jak sama o sobie mówi - rzetelnie prowadzi także media społecznościowe , dzieląc się z fanami pomysłami na przepisy kulinarne czy pokazując od poszewki życie na gospodarstwie.

Ale Borysewicz lubi także modę. Często sięga po energetyzujące kolory, przeskalowane fasony i świeże trendy ze świata fashion. Rolniczka od czasu do czasu eksperymentuje z wizerunkiem, ale ostatnia zmiana Małgorzaty Borysewicz widoczna jest "gołym okiem". Jej długie włosy to już przeszłość .

"Zapuszczam już drugi rok i w dalszym ciągu ̨rozmyślam się. Krótka fryzurka ma swoje plusy - prostota w stylizacji i wygoda, przy mojej gęstości naprawdę o to trudno" - wyznała Małgorzata Borysewicz. Gęste, grube i proste włosy były jej znakiem rozpoznawczym . W takiej właśnie fryzurze dała się poznać widzom, debiutując przed kamerami programu "Rolnik szuka żony".

Większość z nas wie z autopsji, że wiosenna metamorfoza na fotelu fryzjerskim potrafi dodać wiatru w żagle czy zadziałać jak zastrzyk pozytywnej energii. Borysewicz także zmieniła plany, co do długości kosmyków, decydując się na cięcie w postaci klasycznego boba.

Jej krótsze włosy sięgają teraz żuchwy , a fryzura z bocznym przedziałkiem zyskała wizualną lekkość. Włosy uniosły się od nasady, a jasne refleksy rozświetliły twarz Małgosi Borysewicz. Co sądzisz o nowej fryzurze rolniczki? To zmiana na lepsze?

