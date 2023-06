Zrobiła "okresowy test". Zamieniła podpaski na majtki menstruacyjne

Jak z zapachem?

Czy bielizna menstruacyjna nie uwalnia brzydkiego zapachu? To jedno z najczęstszych pytań, jakie kobiety zadawały youtuberce. - Absolutnie nie czuję żadnego brzydkiego zapachu. (…) Pachnie normalnie, jak podpaska, którą nosiliście kilka godzin. Nie będę was oszukiwać. To fiołki nie są, ale to na pewno nie jest jakiś smród - wyjaśnia.