Ekspertka mówi o roli rodziców. "Gdy będziemy rozmawiać o miesiączce, przestanie być tematem tabu"

Należy również przećwiczyć z córką zakładanie podpaski i omówić plan działania w takiej sytuacji. To daje często dziewczynkom poczucie bezpieczeństwa. Dzięki niemu wiedzą, co mają zrobić, gdy dostaną pierwszej miesiączki. W takim planie warto zawrzeć, do kogo córka może ewentualnie się zgłosić z prośbą o wsparcie, jeżeli będzie go potrzebowała (w szkole może to być pielęgniarka, ulubiona nauczycielka, psycholożka szkolna). Możemy również umówić się, że córka zadzwoni do nas, aby opowiedzieć, jak się czuje i czego potrzebuje w tym momencie. Czy chce wrócić do domu, czy woli zostać w szkole. Ważne, żebyśmy w takiej chwili podążali za potrzebą dziecka.