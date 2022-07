Zrobiła przeszczep brwi. Teraz musi je przycinać, bo nie przestają rosnąć

Zrobiła przeszczep brwi. Efekty zabiegu pozytywnie zaskoczyły. Z jednym wyjątkiem

Isabelle na zabieg udała się aż do Polski. Przeszczep włosów z głowy na miejsce brwi został wykonany rok temu. Kobieta przyznała, że ten dzień odmienił jej życie i nie może napatrzeć się na obecny stan oprawy oczu, która wygląda zupełnie inaczej. Specjalistki przeprowadzające zabieg zrobiły dokładnie to, co chciała klientka, której brwi są obecnie zdecydowanie dużo bardziej gęste i wyglądają bardzo zdrowo. Przy tym wszystkim Isabelle zwróciła jednak uwagę na pewien niewielki minus, który sprawia, że musi co miesiąc odwiedzać zaufaną kosmetyczkę.