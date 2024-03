Zrobiła się na bóstwo. Ale wszyscy patrzyli na jej stopy

Rok 2024 stoi pod znakiem kokardy

To tylko buty? To aż buty! Natalia Siwiec pozwoliła grać pierwsze skrzypce czółenkom, które były ewidentną ozdobą tej stylizacji. To zasługa detalu, który wieńczył ich "nosek". Kokarda, bo o niej mowa, jest prawdziwą gwiazdą roku 2024, która zawojowała świat mody.