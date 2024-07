Zrobiła sobie fotkę w lustrze. Teraz nie ma modniejszej sukienki

To właśnie tam można podejrzeć, czym Paulina Lasota zajmuje się, gdy nie jest akurat na planie lub próbie w teatrze. Ostatnio podzieliła się z obserwatorami letnią stylizacją. Pozowała w sukience, od której nie można oderwać oczu.

Paulina Lasota wskoczyła w zwiewną sukienkę maxi, która przyciąga spojrzenia. To za sprawą pasków, czyli printu, który wraca na listę najgorętszych trendów wraz z początkiem lata. Paski rządzą na plażach i nadmorskich deptakach. Zazwyczaj dominuje biało-granatowa kolorystyka, ale Paulina Lasota miała inny pomysł. Róż połączyła z czerwienią. Wyszło świeżo, promiennie i maksymalnie kobieco.

