Zrobiła sobie zdjęcie w lustrze. Jej dwuczęściowy komplet to hit na lato

Jeszcze kilka lat temu niewiele kobiet nosiło kolorowe komplety. Ostatnio jednak trend ten ponownie daje nam o sobie znać. Influencerki wręcz prześcigają się w tworzeniu z nimi niezwykle stylowych stylizacji w sam raz na lato. Marta Wierzbicka to kolejna celebrytka, która zaprezentowała się fanom w tego typu stroju.

Aktorka postawiła na komplet w biało-zielone paski. Look gwiazdy tworzą szorty inspirowane męskimi bokserkami, które wyróżniają szerokie nogawki. Oprócz tego gwiazda zdecydowała się także na bluzkę z charakterystycznymi troczkami wiązanymi z przodu oraz bufkami na rękawach.

Marta Wierzbicka do swojego dwuczęściowego kompletu dobrała bardzo efektowne buty, które stanowią doskonałą alternatywę dla niezbyt wygodnych szpilek. Aktorka postawiła bowiem na klapki na słupku, które nie tylko optycznie wydłużają nogi, ale także zapewniają znacznie większą stabilizację podczas poruszania się.

Warto dodać, że tego typu model sprawdzi się nie tylko do casualowych, ale również wieczorowych stylizacji. Wszystko przez połyskujący materiał, z którego zostały wykonane.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!