Na portalu "X" pojawił się filmik, na którym widać, jak jeden z samochodów na autostradzie porusza się po pasie awaryjnym z zawrotną prędkością. Serwis Pudelek ustalił, że auto należy do Klaudii El Dursi, prowadzącej "Hotel Paradise". Sprawa obiegła cały internet, a marka Ochnik, która współpracowała z celebrytką, zerwała z nią umowę. "Nie zgadzamy się na łamanie prawa" - czytamy w oświadczeniu.

Modelka nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. "Jako że jestem mistrzem w działaniu pod presją czasu, wczoraj udało mi się dotrzeć na event Max (...). I choć za każdym razem sobie obiecuję, że tym razem na spokojnie, to myślę, że pośpiech to pewien rodzaj adrenaliny, który uzależnia " - skomentowała całe zajście. Oświadczenie zniknęło już z Instagrama.

Klaudia El Dursi urodziła się 25 lutego 1989 roku. Egzotyczną urodę zawdzięcza ojcu, który jest Libańczykiem. Modelka przez lata nie miała z nim kontaktu. Odezwał się do niej dopiero, gdy skończyła 18 lat. Zaprosił ją i jej siostrę do Libii. Okazało się, że znalazł dla nich mężów. Po tym wydarzeniu przestała się do niego odzywać.