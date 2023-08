Zrobili jej zdjęcia na ulicy. Paradowała w zjawiskowej mini

Buty do wymiany

Pogodynka zdała egzamin z koktajlowej mody na szóstkę. Zrezygnowała z biżuterii, choć miała jeszcze pole, by zaszaleć. Tak też zrobiła w przypadku butów, co niestety nie wyszło jej na dobre. Gardias zdecydowała się na złote sandałki na słupkach i platformach. Lecz masywne obuwie, które wróciło do mody kilka sezonów temu, zdawało się być o kilka rozmiarów za duże, co wyraźnie widać na zdjęciach.