Zrobili jej zdjęcia na ulicy. Wyglądała rewelacyjnie

Elegancka alternatywa dla sportowego biustonosza? Michalina Sosna znalazła model, który idealnie dopełnił jej casualowy look. Było modnie, stylowo, a do tego szalenie efektownie, czyli tak, jak lubimy najbardziej.

Gwiazda nosiła go bowiem w formie zmysłowego topu. Na ramiona zarzuciła elegancką marynarkę. Nie zapomniała również o modnych spodniach . Tym razem wybór padł na ażurowy model, który dodał stylizacji jeszcze większej pikanterii.

Aktorka postawiła na jeansowe szorty z wysokim stanem, które w tym sezonie biją rekordy popularności. Dobrała do nich kolorowy top z falbanką nad biustem. Fani w pełni docenili rowerowy look.

