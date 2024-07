Postawiła na mini w kwiatki i jaskrawe buty. Udane połączenie?

Michalina Sosna to nie "fashion girl" a "girl next door", która latem często stawia na urocze sukienki w kwiatki. Ostatnio kwiecistą mini włożyła na urodziny swojego taty. Look uzupełniła jaskrawymi sandałkami na obcasach. Efekt może wzbudzać mieszane uczucia. Ale w końcu nie każda kobieta musi być królową mody. Liczy się dobre samopoczucie.