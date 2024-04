Zrobili jej zdjęcia pod studiem. Miała na sobie nietypową sukienkę

Do premiery filmu "Challengers" z Zendayą w roli głównej zostało już tylko kilka dni. Zacierając ręce i przebierając nogami, przyglądamy się kolejnym stylizacjom młodej gwiazdy, która aktualnie intensywnie promuje produkcję.

Do tej pory stawiała na trend "tennis core", gdyż wraz ze swoim stylistą Lawem Roachem zawsze działa tematycznie. Skoro w filmie zagrała tenisistkę, to zobowiązuje. Nie zabrakło zatem białych mini, a nawet piłek tenisowych przytwierdzonych do szpilek. Lecz przy okazji wystąpienia w słynnym talk show "Jimmy Kimmel Live!" aktorka postawiła na maksymalną elegancję.