Zrobili jej zdjęcia w Nowym Jorku. Tak ubrana wychodziła ze studia

Scarlett Johansson postawiła na brąz. I choć w trenach dominuje ten czekoladowy, to inne odcienie również są mile widziane. Aktorka zdecydowała się na garnitur w kolorze ciepłego, a nawet nieco rudawego brązu .

Johansson dobrała do tego cienki, dzianinowy golf w tym samym kolorze. W tym przypadku można byłoby mówić o stylizacji monochromatycznej, gdyby nie dodatki. Look uzupełniły bowiem czarne szpilki, a jeśli chodzi o torebkę, wybór padł na duży kuferek od Prady w odcieniu brzoskwiniowego beżu.

Scarlett Johansson w brązie od stóp do głów

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!