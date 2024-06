Ślub gwiazd Polsatu. Dziennikarze powiedzieli sobie "tak"

Piotr Witwicki i Daria Wąsiewska, związani z telewizją Polsat, tworzą parę od kilku lat. Pod koniec 2023 roku Witwicki został nowym dyrektorem pionu informacji i publicystyki stacji. Od lat prowadzi serwis informacyjny "Wydarzenia". Praca przyniosła mu jednak nie tylko spełnienie zawodowe, ale także miłość. To tam poznał przyszłą żonę, którą widzowie znają obecnie z kanału informacyjnego Wydarzenia 24. Wcześniej Wąsiewska prezentowała prognozę pogody.

"Gratulacje! Zdrowia i szczęścia dla was. Niech się darzy. A wyglądaliście obłędnie!" - dodała Joanna Górska.

