Aleks Mackiewicz wziął ślub. Para młoda postawiła na klasyczne stylizacje

Wystąpił także w ostatniej edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Choć był typowany na jednego z faworytów, jego przygoda z programem zakończyła się w szóstym odcinku.

Także Aleks Mackiewicz wybrał tego dnia klasyczną elegancję. Zaprezentował się w czarnym garniturze, białej koszuli, muszce i pasujących kolorystycznie, błyszczących butach. Ozdobnym elementem były czarne spinki do mankietów koszuli. Para postawiła też na proste, złote obrączki.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl