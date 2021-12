Zrzuciła 45 kilogramów bez liczenia kalorii. Tłumaczy, jak działa "plan 21"

Test zakończył się niespodziewanym sukcesem. W ciągu 21 dni waga Tiffany pokazała mniej o 27 kilogramów! Później do jej planu doszedł trening siłowy, który pozwolił na ukształtowanie sylwetki i jeszcze lepsze wyniki przy odchudzaniu. Finalnie 28-latce udało się zrzucić 45 kilogramów. Kobieta dzisiaj pomaga innym w dojściu do tego, co konkretnie nie pozwala na uniknięcie przy diecie efektu jo-jo. Sama też wracała do "metody 21" po urodzeniu dzieci, aby znów wrócić do formy.