Zrzuciła habit. Mówi, jak traktowane są młode zakonnice

Mówi o nadużyciach w stosunku do młodych dziewczyn

- Uważam, że to nie w porządku - przyznała Carrie i dodała: - Niektóre z zakonnic powiedziały wprost, że chcą przyjmować tylko młode kobiety, bo łatwiej jest nimi sterować. Z tego samego powodu istnieją też maksymalne limity wiekowe. Niektóre z zakonów nie chcą nawet kobiet, które co dopiero przekroczyły trzydziestkę! Dla mnie to sygnał ostrzegawczy. To pokazuje, jak to środowisko jest kontrolujące. Posłuszeństwo zamienia się w nadużycia i stałą kontrolę.