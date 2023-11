Zrzuciła habit. Nie boi się mówić, co przeżyła w zakonie

Carrie-Eileen podkreśla, że po czasie zrozumiała, co tak naprawdę jest jej powołaniem. Jeszcze jako 18-latka była przekonana, że spędzi życie w zakonie. Później zdała sobie jednak sprawę, że "Bóg wobec niej ma inne plany". Swoimi przemyśleniami dzieli się w mediach społecznościowych. Choć odsłania niewygodne dla klasztorów fakty, jednocześnie podkreśla, że życie zakonne może być piękne, jeśli naprawdę jest naszym powołaniem.

Przyszła tiktokerka wstąpiła do klasztoru zaledwie dwa miesiące po ukończeniu liceum. 18-latka była przekonana, że właśnie takie powołanie "otrzymała od Boga". Jak sama podkreśla, osoby, których naprawdę przeznaczeniem jest znaleźć się w takim miejscu, będą cieszyć się pięknym życiem. "Ale ja byłam nieszczęśliwa" - przyznała po latach.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!