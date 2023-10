Siostra Łucja została podmieniona? Teoria przybiera na sile

Siostra Łucja to jedna z najbardziej rozpoznawalnych mistyczek na świecie. Już jako 10-latka miała doświadczyć pierwszych objawień, które zostały uznane za maryjne. Młoda siostra Łucja miała widzenia od maja do października w 1917 roku. Co więcej, miała świadków owych objawień - była wówczas z dwojgiem innych dzieci.