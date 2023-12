Zrzuciła zbędne kilogramy. Hejterzy życzą jej śmierci

- Założyłam grupę na TikToku i tam razem z moimi kochanymi babami walczymy, zrzucamy kilogramy, wspieramy się, wysyłamy sobie zdjęcia, co gotujemy i jemy. Jest to naprawdę fantastyczne rozwiązanie. Zmotywowałam wiele, wiele kobiet do działania i do tego, żeby przeszły swoją metamorfozę i fruniemy po swoje - wspomniała.