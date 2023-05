ZUS może zwrócić tę nadpłatę. Konieczny jest jednak wniosek

Do 22 maja przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok. Powinno ono zostać przekazane w dokumencie za kwiecień 2023.

Wypełniony dokument należy podpisać i do 1 czerwca 2023 roku wysłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nadpłata zostanie przekazana do sierpnia na zapisany na koncie płatnika rachunek bankowy.