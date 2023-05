Ponowne przeliczenie emerytury. Wszystko, co musisz wiedzieć

Emerytura to comiesięczna wypłata od państwa dla każdej osoby ubezpieczonej, która to osiągnęła określony wiek bądź przepracowała określoną ilość lat, odprowadzając składki emerytalne. Na wysokość emerytury wpływa wiele czynników, takich jak wymieniony staż pracy, wiek czy wysokość wpłacanych co miesiąc składek. Z kolei renta przysługuje osobom, które z różnych powodów są niezdolne do pracy zarobkowej.