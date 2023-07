ZUS zwiększył wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego. Kto je dostanie?

Po pierwsze, zasiłek chorobowy musiał być wcześniej przyznany i niedługo kończy się maksymalny okres, przez który można go pobierać. Po drugie, mimo leczenia, osoba nie jest w stanie wrócić do pracy. W tym przypadku ważne jest także czy dalsza pomoc specjalistów lub rehabilitacja mogą przyczynić się do powrotu do pracy wnioskodawcy.