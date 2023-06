Nowe świadczenie dla seniorów. Mogą dostać nawet 1500 złotych

"Mama 4 Plus". Kto skorzysta?

Program "Mama 4 Plus" jest skierowany do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały. Obecnie żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Takie informacje podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.