Związek bez zobowiązań. "Chodzimy ze sobą do łóżka, ale nie obciążamy kłopotami"

Choć we współczesnej kulturze dzieci nadal wychowuje się na bajkach Disneya, gdzie jedyną wartościową relacją jest ta oparta na romantycznych wyobrażeniach o miłości do grobowej deski, życie pokazuje co innego. Socjologowie i badacze relacji międzyludzkich wskazują, że rośnie liczba związków bez zobowiązań, czyli takich, które nie opierają się na głębokim uczuciu, ale przede wszystkim na relacji seksualnej okraszonej wspólnym spędzaniem czasu. – Ludzie - zwłaszcza w dużych miastach - dużo czasu poświęcają na pracę i karierę – mówi psycholożka Magdalena Piotrowska. – Do tego związek oparty na relacji emocjonalnej wymaga zaangażowania na wielu płaszczyznach, nieustannej pracy, wielu kompromisów. Relacja bez zobowiązań tego nie wymaga, dlatego wydaje się być tak pociągająca. Sama przyjemność, zero obowiązków. Ale tylko pozornie.