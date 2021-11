Gdy seksu nie ma wcale

Mogę się częściej przytulać z rodziną i przyjaciółmi. Może być też tak, że jeśli nie miałam z nikim intymnego kontaktu i nie rozebrałam się przed nikim od 10 lat, to zrobienie tego okaże się bardzo trudne. Ale z drugiej strony mimo braku kontaktów cielesnych od 10 lat, nie mam problemu, żeby nago korzystać z sauny i nie czuję się skrępowana z obecności innych ludzi. Zatem brak możliwości kontaktów seksualnych może powodować bardzo różne reakcje. Jeśli marzy się o seksie, a nie dostaje się go, to będzie to wpływać znacznie bardziej negatywnie. Ale uprawianie seksu dla korzyści zdrowotnych z kim popadnie, nie jest wartością samą w sobie. Bo jeśli musimy go szukać na siłę i zdecydujemy się na seks na warunkach, które nie do końca nam odpowiadają, to to tez będzie mieć negatywne konsekwencje.