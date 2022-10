Związek Cichopek i Kurzajewskiego wszedł na wyższy poziom. Aktorka podjęła ważną decyzję

Nowa miłość Katarzyny Cichopek

- Teraz po prostu zaczął się nowy rozdział w moim życiu - wyznała niedawno zakochana Katarzyna Cichopek. O związku Katarzyny i Macieja dowiedzieliśmy się, gdy aktorka obchodziła 40. urodziny. Z tej okazji wybrała się na wymarzoną wycieczkę do Londynu, a później na urlop do Izraela. Spędziła go w towarzystwie Macieja Kurzajewskiego, o czym poinformowała w mediach społecznościowych.