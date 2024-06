Zwróć uwagę na przycisk w kasie Biedronki. Dzięki niemu zapłacisz mniej

Ukryta funkcja kas w Biedronce, czyli przycisk tarowania, pozwala na dokładne zważenie produktów kupowanych na wagę. Dzięki temu masz pewność, że płacisz tylko za to, co faktycznie kupujesz, bez dodatkowych opłat wynikających z błędów, pozostałości po poprzednich zakupach czy zważonych towarach.

Przycisk tarowania, który umożliwia dokładne zważenie produktów, nie znajduje się na ekranie kasy samoobsługowej, ale zaraz pod nim. Jest to czwarty z kolei przycisk, oznaczony symbolem zera i dwóch grotów . Znajduje się na dole, po prawej stronie tuż obok wagi.

Przed zważeniem produktów należy go wcisnąć, aby mieć pewność, że waga pokaże prawidłowy wynik. Pozostałe przyciski służą do regulacji głośności, wzywania obsługi oraz skanowania karty lojalnościowej.

Inną ciekawą funkcją kas samoobsługowych jest opcja sprzedaży ilościowej, która z pewnością jest znana klientom sieci Lidl. W Biedronce od pewnego czasu również pojawiła się możliwość "grupowego" skanowania, dzięki czemu do strefy pakowania w jednej chwili można umieścić kilka tych samych towarów. Wystarczy najpierw kliknąć ilość produktu, a następnie zeskanować kod z jednej sztuki.

Kasy samoobsługowe w Biedronce posiadają również funkcję rozpoznawania produktów , która ułatwia ich wyszukiwanie. Po kliknięciu przycisku "wyszukaj po nazwie lub wprowadź kod" na ekranie, kasa sugeruje produkty pasujące do kształtu lub koloru tych, które zostały położone na wadze. Dzięki temu nie trzeba już przeglądać całej listy produktów, co znacznie przyspiesza proces zakupów.

