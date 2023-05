Zwróciła się do Kowalczyk. Nawet nie próbuje jej pocieszać

Halina Frąckowiak, tak jak Justyna Kowalczyk, również straciła partnera w górach. Artystka była związana z dziennikarzem i politologiem Józefem Szaniawskim, który zginął w Tatrach we wrześniu 2012 roku. To z nim ma dorosłego syna, Filipa.

O śmierci Kacpra Tekieliego wokalistka dowiedziała się w trakcie rozmowy z "Faktem". Do Justyny Kowalczyk, której ból rozumie, skierowała wzruszające słowa.

Inną gwiazdą, która odniosła się do śmierci Kacpra Tekieliego, jest Doda . Artystka nie ukrywa, że jest tym wyjątkowo poruszona, ponieważ jej partner, Dariusz Pachut, również jest wspinaczem. Już za kilka dni wybiera się w niebezpieczną podróż.

