Zwykłe-niezwykłe tenisówki. Kultowe Conversy włożysz już niebawem

Casualowe, w lekko sportowym stylu, z charakterystycznymi, grubymi podeszwami najczęściej w białym kolorze. Takie są kultowe, wiecznie modne trampki marki Converse, które są idealne zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

Ponadczasowe tenisówki – tylko conversy!

Sneakersy, trampki, tenisówki – dla tego fasonu tekstylnych, sznurowanych butów z gumową podeszwą powstało wiele nazw, których większość wywodzi się od ich sportowej niegdyś funkcji. Nazwa sneakersów pochodzi on angielskiego słowa "sneak" oznaczającego "skradać się". A znane nam tenisówki niegdyś kojarzono z konkretną dyscypliną sportu. Choć ten rodzaj butów przeszedł wiele zmian, jedno jest pewne – od wielu lat jest jednym z najczęściej kupowanych fasonów obuwia dla kobiet, mężczyzn i dzieci na lato.

Sportowe buty do eleganckich ubrań

Trampki są modnym dodatkiem do różnych stylizacji. Zasadę łączenia spójnych stylistycznie elementów "z tej samej bajki" zastąpił komfort. Klasyczne białe conversy możesz dobrać do codziennej stylizacji lub postawić na bycie trendy i nosić je z dzianinowymi sukienkami o długości maxi.

Trampki Converse – skąd się wzięły?

Amerykańskie przedsiębiorstwo o nazwie Converse Rubber Corporation zostało założone w 1908 roku przez Marquisa M. Converse'a. Firma w początkowych okresach działalności stawiała na produkcję butów z charakterystyczną, gumową podeszwą, które miały skutecznie zabezpieczyć przed zimnem. Później wprowadzono na rynek obuwie specjalnie przeznaczone dla sportowców.

Kiedy firmą zainteresował się koszykarz Charles "Chuck" Taylor, nastąpił punkt zwrotny. Sportowiec narzekał na obciążenia, jakie doznawały jego stopy podczas gry. Zarząd postanowił go zatrudnić po to, by promował buty Converse na terenie całych Stanów Zjednoczonych. W ten sposób trampki zaczęły zyskiwać ogromną popularność, najpierw wśród sportowców, a potem wśród młodzieży akademickiej i członków subkultur punkowych oraz rockowych. Kultowe trampki Converse stały się modową ikoną, po którą dziś może sięgnąć każdy.

Kiedy firmą zainteresował się koszykarz Charles "Chuck" Taylor, nastąpił punkt zwrotny. Sportowiec narzekał na obciążenia, jakie doznawały jego stopy podczas gry. Zarząd postanowił go zatrudnić po to, by promował buty Converse na terenie całych Stanów Zjednoczonych. W ten sposób trampki zaczęły zyskiwać ogromną popularność, najpierw wśród sportowców, a potem wśród młodzieży akademickiej i członków subkultur punkowych oraz rockowych. Kultowe trampki Converse stały się modową ikoną, po którą dziś może sięgnąć każdy.

Do czego nosić trampki Converse?