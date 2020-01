Zyskała miano "koszmarnej teściowej". Wszystko przez to, co wręczyła pannie młodej

Tradycją jest, że panna młoda powinna mieć na sobie coś pożyczonego, coś niebieskiego, coś starego i coś nowego w dniu ślubu. Jednak żadna z pewnością nie chciałby pożyczać od teściowej bielizny.

Panna młoda podzieliła się swoją historią forum internetowym Reddit. Wyjaśniła, że nie chciała wystawnego wieczoru panieńskiego, ponieważ jej goście już i tak musieli zapłacić za to, żeby towarzyszyć im w trakcie ślubu na Karaibach.

Wieczór panieński z teściową

Panna młoda twierdzi, że mama męża jest kobietą o dobrych intencjach, ale nie zawsze to, co chce osiągnąć, wychodzi. "Nieustannie jest zamieszana w sytuacje, które nie idą po jej myśli i uważa, że to nie fair, a później rozpacza z tego powodu dniami" –wyznała.