"Żywa zanęta" w klubach nocnych. Były właściciel potwierdza

Paweł Grigoruk to youtuber, który od kilku lat prowadzi kanał "Pa na to", gdzie subskrybuje go ponad 66 tys. internautów. Wcześniej 39-latek pracował w białostockich klubach. Był barmanem, fotografem, a także menadżerem, w końcu postanowił otworzyć własną klubokawiarnię, która działała przez trzy lata.