10 laptopów do nauki i zabawy, które przydadzą się każdemu uczniowi

MSI Cyborg

Trudno w to uwierzyć, ale ten potężny gamingowy laptop, który wykorzystuje najnowszej generacji kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 i ma na pokładzie 16 GB najnowocześniejszej pamięci RAM DDR5 oraz znakomity procesor Intel Core i5 12450H, nadal waży mniej niż 2 kg. To mobilne centrum rozrywki sprosta każdemu wyzwaniu, w tym także najnowszym i najbardziej wymagającym grom. Karta GeForce RTX 4050 należy do przełomowej generacji, która wprowadziła rewolucyjne technologie obróbki obrazu, skokowo zwiększając wydajność i jakość. MSI Cyborg to idealny sprzęt dla prawdziwego gracza, a przy okazji również fantastyczny komputer do nauki i w zasadzie wszystkich innych możliwych zastosowań.