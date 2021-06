WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Samodbałość

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Samodbałość Nikt nie zadba o Ciebie lepiej. Sprawdź » Przejdź na Samodbałość #WSZECHMOCNE Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne dentysta + 2 gabinet dentystycznyleczenie zębów Informacja prasowa Dzisiaj, 15-06-2021 11:58 Informacja prasowa 10 najlepszych Gabinetów w Gdańsku w których zadbasz o swoje zęby Wraz z ostatnimi rozporządzeniami możemy, przynajmniej częściowo, rozstać się z maseczkami, które towarzyszyły nam na co dzień. Odetchniemy w końcu pełną piersią, a na ulice miast powrócą uśmiechy przechodniów i spacerowiczów. Dla niektórych jest to więc dobry czas na realizację odwlekanej wizyty u dentysty, aby móc cieszyć się nieskazitelnym uzębieniem. Gdańsk oferuje w tym zakresie wiele możliwości, a wybór tej właściwej może okazać się twardym orzechem do zgryzienia. W trosce o Wasze zęby wybraliśmy więc 10 najlepszych gabinetów dentystycznych, do których zgłosić się możecie z pełnym spokojem i zaufaniem. Share 10 Gabinetów w Gdańsku w których zadbasz o swoje zęby Źródło: Materiały prasowe Dental Sense Materiały prasowe Dental Sense Źródło: Materiały prasowe Dental Sense Medicover w Gdańsku to nowoczesne i świetnie zlokalizowane centra stomatologiczne, z dwoma placówkami - na Śródmieściu (ul. Chmielna) oraz na Morenie (ul. Myśliwska). Kliniki posiadają pełen wachlarz zabiegów, w każdym obszarze stomatologii - od leczenia zachowawczego, przez chirurgię i implantologię, aż po medycynę estetyczną. Dzięki tak bogatej i wszechstronnej ofercie, Dental Sense może zapewnić swoim pacjentom kompletne i holistyczne leczenie. W profesjonalnie wyposażonych gabinetach nie zabraknie: tomografii komputerowej, skanera wewnątrzustnego, mikroskopów stomatologicznych czy kamery wewnątrzustnej. Dla ukojenia nerwów bardziej niespokojnych pacjentów, kliniki zadbały o bezbolesne znieczulenia komputerowe oraz wprowadziły trening mentalny DENTAL BIOFEEDBACK, który pomaga zrelaksować się przed wizytą u dentysty. Pracująca tu kadra lekarska, posiada doświadczenie w turystyce medycznej i biegle posługuje się językiem angielskim, a w razie potrzeby ma dostęp do tłumacza języka norweskiego. Daje to pełną gotowość do leczenia pacjentów na najwyższym poziomie, bez względu na ich narodowość. Dziewiętnastu ekspertów z każdej dziedziny stomatologii, innowacyjne metody leczenia i cyfrowa technologia to gwarancja wysokiego poziomu usług w każdym, nawet najtrudniejszym przypadku. Jednocześnie przyjazna atmosfera i pozytywne, ludzkie podejście do pacjenta daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Jako miejsce specjalizujące się w przywracaniu zdrowego i pięknego uśmiechu, klinika Dental Sense oferuje wiele usług wspomagających leczenie estetyczne. Między innymi: - niewidoczne aparaty ortodontyczne (Invisalign), - profesjonalne zabiegi wybielania zębów i korekty przebarwień (Icon), - zmiana kształtu i koloru zębów za pomocą odbudowy kompozytowej (Bonding/Injection Flow Technique), - Cyfrowe Projektowanie Uśmiechu (DSD). Dzięki technice DSD, lekarz może zaprojektować idealnie dopasowany do twarzy pacjenta, przyszły uśmiech i przymierzyć go, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Obok działań estetycznych, kliniki specjalizują się w kompleksowym leczeniu protetycznym, leczeniu kanałowym pod mikroskopem oraz w zaawansowanych zabiegach implantologicznych. Do ich przeprowadzenia wykorzystywane są profesjonalne systemy jak np. ASTRA EV firmy DENTSPLY. W Dental Sense Medicover pacjentami z chorobą dziąseł i przyzębia zaopiekuje się periodontolog, a dolegliwości stawów skroniowo-żuchwowych zostaną skutecznie złagodzone przez zespół lekarzy i fizjoterapeutów. W utrzymaniu zdrowego i pięknego uśmiechu pacjentom pomagają wykwalifikowane higienistki, które wykonują zabiegi profilaktyczne i higienizacyjne. Pacjenci cenią sobie Dental Sense Medicover, nie tylko za profesjonalizm i życzliwe podejście, ale również za energię i zaangażowanie w pracę, czego wyrazem są liczne uśmiechy w galerii metamorfoz. Zobacz więcej na: https://dentalsense.pl/ MEDISS Dental Clinic Materiały prasowe Mediss Źródło: Materiały prasowe MEDISS to nowoczesne kliniki stomatologiczne świadczące usługi w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją (leczeniem kanałowym), implantologii, chirurgii, protetyki, ortodoncji, stomatologii estetycznej oraz fizjoterapii stomatologicznej stawów skroniowo-żuchwowych. Gabinety zlokalizowane są w dzielnicach Gdańsk Wrzeszcz oraz Gdańsk Morena w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych, co pozwala na szybki dojazd z każdej części miasta. Dzięki doskonałemu wyposażeniu są w stanie zapewnić kompleksową opiekę stomatologiczną na najwyższym światowym poziomie, przy zachowaniu atrakcyjnych i przystępnych cen. Pracują tu specjaliści wszystkich dziedzin stomatologii, z wieloletnim doświadczeniem i pełnym zaangażowaniem w proces leczenia. Klinika korzysta z certyfikowanych materiałów klasy PREMIUM. Oferta placówek obejmuje szereg badań i zabiegów z wykorzystaniem wysoce zaawansowanych technologii, takich jak: tomograf 3D, pantomograf z cefalometrią, mikroskopy stomatologiczne, itd. Wyjątkowym rozwiązaniem, po które sięga MEDISS DC, są metody ALL-4 i ALL-6. To atrakcyjne alternatywy dla klasycznych, ruchomych protez. W placówkach realizowane są najbardziej skomplikowane zabiegi w zakresie chirurgii nawigowanej, dającej najwyższą precyzję wykonywanych zabiegów. Dodatkowo klinika może pochwalić się skanerami wewnątrzustnymi, które zrewolucjonizowały stomatologię. Cyfryzacja procesu redukuje do zera ryzyko wystąpienia błędu na różnych etapach leczenia, a także skracają czas spędzony na fotelu stomatologicznym, dając poczucie najwyższego komfortu i zadowolenia. Słowem MEDISS DC to profesjonalna i specjalistyczna opieka, przyjazna atmosfera oraz łatwa rejestracja, w tym również online i krótkie terminy oczekiwania na wizytę. Zobacz więcej na: www.mediss.pl Anna Dental Clinic Materiały prasowe Anna Dental Clinic Źródło: Materiały prasowe Anna Dental Clinic to klinika stomatologiczna założona w 2006 roku przez lek. dent. Annę Szarzyńską, specjalizującą się w stomatologii estetycznej. W trakcie swojej 15 letniej działalności, przychodnię dentystyczną zasiliło grono specjalistów, a sama marka zyskała uznanie i zaufanie licznych klientów - w salonie zrealizowanych zostało ponad 10 tysięcy metamorfoz uśmiechu. Gabinet znajduje się w ścisłym centrum Gdańska, przy ul. Szerokiej. Już od samego progu wita nas przyjazne i eleganckie wnętrze, a dalej jest jeszcze lepiej. Miła obsługa klienta, poprowadzi nas przez wszystkie etapy rejestracji i skieruje do odpowiedniego specjalisty. Gabinety kliniki wyposażone są w najnowszej klasy urządzenia, przy pomocy których, pracujący tu specjaliści przeprowadzą nawet najbardziej skomplikowany zabieg. Dotyczy to zarówno leczenia chirurgicznego, jak i stomatologii estetycznej, endodoncji czy periodontologii. Natomiast pacjentom z problemami związanymi z działaniem stawu szczękowego, oraz tym, którzy wymagają rekonstrukcji po nowotworach jamy ustnej, klinika oferuje profesjonalne i kompleksowe leczenie, w skład którego wlicza się także pełna opieka pozabiegowa i profilaktyczna. Anna DC posiada własne laboratorium protetyczne, które umożliwia klinice na świadczenie leczenia protetycznego “od A do Z”, oraz na realizowanie badań okresowych, w atrakcyjnych cenach i bardzo krótkich terminach realizacji. Produkowane w pracowniach wypełnienia (korony, licówki itp.) wytwarzane są z bardzo odpornej porcelany EMAX lub kompozytu. Materiały te są wyjątkowo szczelne i trwałe - potrafią służyć nawet do 20 lat. Idąc z duchem czasu, gabinety stosują komputerowe znieczulenia, dzięki którym leczenie jest całkowicie pozbawione bólu, a przez to zwiększają precyzję i bezpieczeństwo zabiegów. Warto też dodać, że obsługiwane są osoby, nie tylko z Polski - klinika posiada koordynatora pacjentów zagranicznych. Zobacz więcej na: https://www.annadentalclinic.com/ PREMIÈRE DENT Gabinet stworzony z myślą o pacjencie, jego potrzebach i komforcie. Oferują leczenie interdyscyplinarne i kierują się zasadami EBM (Evidence Based Medicine). Charakteryzuje ich nowoczesny sprzęt medyczny, profesjonalna kadra, a także wysokie standardy higieny i rygorystyczne zasady sterylizacji. Premiere Dent kładzie nacisk na skuteczne rozwiązania technologiczne, lecz z równą pieczołowitością dba o atmosferę okołozabiegową - specjalnie przygotowana strefa klienta oraz zamontowane nad łóżkami stomatologicznymi telewizory pozwalają odprężyć się i uspokoić myśli, nawet w przypadku trudnych zabiegów. Dentus Dentus to gabinety dentystyczne oferujące pełną gamę zabiegów z zakresu chirurgii, protetyki, medycyny estetycznej, a także stomatologii dziecięcej. Ich kadra składa się z prawie 20 specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Podczas pierwszej wizyty w Dentusie przysługuje nam bezpłatny przegląd z możliwością dalszych konsultacji. Ceny usług są bardzo atrakcyjne, a w przypadku regularnych wizyt kontrolnych, klinika udziela pełnej gwarancji na wykonane zabiegi. Gromniccy Stomatologia Gromniccy Stomatologia to nowocześnie wyposażony gabinet stomatologiczny mieszczący się na osiedlu Wiszące Ogrody w Gdańsku. Tworzą go lekarze, którzy pomimo dużej wiedzy i doświadczeniu, stale poszerzają swoje kwalifikacje na drodze specjalistycznych kursów i szkoleń w kraju, a także za granicą. Podążają za światowymi trendami w leczeniu, czego dowodem są profesjonalnie i skutecznie wykonywane zabiegi, z praktycznie każdej dziedziny stomatologii. Dental Spa Dental Spa to klinika medyczna o szerokim spektrum świadczonych usług. Kadra lekarzy specjalizuje się w ortodoncji, implantologii, medycynie wysokokosmetycznej, a także urologii. Wyposażeni są w najlepszy rynkowy sprzęt: cyfrowy RTG, kamerę wewnątrzustną, wybielającą lampę hybrydową itd. Poza zabiegami stomatologicznymi, w zakresie medycyny estetycznej oferują: wygładzanie zmarszczek, modelowanie i powiększanie ust, korektę powiek plazmą IQ. Perfect Smile Clinic Perfect Smile Clinic to przychodnia z 13 letnią historią, od początku prowadzona przez dr Tomasza Zarańskiego - specjalistę, implantologa. Z powodzeniem przeprowadził już ok. 10 tyś. zabiegów protetycznych, a w swojej pracy kieruje się zasadą “slow dentistry” - liczy się precyzja i długotrwałe relacje z pacjentem - taką filozofię wyznaje cała kadra lekarska kliniki. Jak mówią sami pracownicy, najlepiej o tym przekonać się samemu - w przytulnych wnętrzach i przy dobrej kawie poznać się bliżej i omówić cel wizyty. Stomatologia Orzechowscy Orzechowscy Stomatologia to klinika kompletna i wszechstronna. Ich pacjenci, zarówno mali jak i duzi, mają dostęp do zabiegów z każdej dziedziny stomatologii. Profesjonalizm uderza tu na każdej płaszczyźnie - począwszy od eleganckiego wystroju wnętrza, poprzez nowatorską aparaturę medyczną, na wykwalifikowanej, i stale rozwijającej się kadrze kończąc. Wirtualne projektowanie uśmiechu czy komputerowo nawigowane implanty, to nie hasła z książek sci-fi, lecz tylko niektóre z dostępnych zabiegów u Orzechowskich. Natura Uśmiechu Natura Uśmiechu, jak już sama nazwa wskazuje, to gabinet zrodzony z naturalnej pasji do leczenia. Podkreślają, że zadowolenie klienta jest dla nich głównym wyznacznikiem standardów. Można by się rozpisać o świetnym sprzęcie i wykształconej kadrze, lecz to co ich wyróżnia to przyjazna, domowa wręcz atmosfera, która może odmienić sceptyczne spojrzenie na medycynę. Natura Uśmiechu oferuje leczenie na najwyższym poziomie, bardzo dobre ceny oraz wysoką elastyczność względem swojego klienta - terminy wizyt dopasują indywidualnie pod Ciebie. Najwyższa pora, aby przegonić złą sławę, jaką owiane są wizyty u dentysty. Stereotyp bolesnych i traumatycznych zabiegów stomatologicznych odchodzi do lamusa, a dzieje się tak za sprawą dynamicznego rozwoju medycyny i technologii oraz świetnych specjalistów których dostarcza branża stomatologiczna. Jak widać, po powyższym rankingu, nowoczesne techniki leczenia oraz innowacyjny sprzęt zagościł na dobre, już także i w Polsce - grunt to wiedzieć gdzie się skierować i w czyje ręce oddać. Wybierając jedną z powyższych propozycji, możecie być pewni, że gabinet opuścicie ze szczerym, i przede wszystkim zdrowym uśmiechem na ustach. Informacja prasowa