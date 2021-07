WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Samodbałość

Samodbałość #WSZECHMOCNE

#WSZECHMOCNE Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Samodbałość Nikt nie zadba o Ciebie lepiej. Sprawdź » Przejdź na Samodbałość #WSZECHMOCNE Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne salony kosmetyczne + 2 salony pięknościwarszawa Informacja prasowa Dzisiaj, 12-07-2021 14:10 Informacja prasowa 10 Polecanych Salonów Piękności w Warszawie Sezon urlopowy właśnie rusza! Zadbaj o swoje ciało, dłonie i paznokcie. Zafunduj sobie chwilę relaksu połączoną z zabiegami pielęgnacyjnymi. Sprawdź 10 polecanych przez nas salonów piękności w Warszawie i znajdź swój ulubiony. Share 10 Polecanych Salonów Piękności w Warszawie Źródło: Materiały prasowe Poczuj się piękna i zadbana na urlopie. Przyciągaj spojrzenia i kuś nie tylko letnimi stylizacjami, ale także promienną, odświeżoną cerą, zregenerowaną i ujędrnioną skórą, perfekcyjnym manicure i pedicure. Teraz nie musisz każdego zabiegu urodowego wykonywać osobno. Polecane przez nas salony piękności w Warszawie zadbają o Ciebie kompleksowo. Dopieszczą Twoje ciało i zmysły. Ukoją i skutecznie zrelaksują. Autorskie zabiegi z użyciem najlepszej jakości produktów dogłębnie zregenerują włosy, skórę czy paznokcie. Sztab najlepszych specjalistów, którzy znają najnowsze urodowe trendy i używają wysokiej klasy produkty tylko czeka, aby zająć się pielęgnacją Twojego ciała. Gwarantując pełen profesjonalizm, zrobi wszystko, abyś wyszła z salonu piękności w pełni usatysfakcjonowana. KREM I DOTYK KREM I DOTYK to miejsce wyjątkowe. To profesjonalny, urządzony w klimatyczny sposób salon kosmetyczny i gabinet masażu, którego wizytówką jest holistyczne i indywidualne podejście do klienta. Specjalnością salonu są manualne terapie odmładzające i modelujące, stosowane zarówno w obrębie twarzy jak i całego ciała. W ofercie znajdziemy: Facemodeling, Zoga Face, Kobido, masaże japońskie, transbukalne czy neuromasaż, a także maderoterapię. Ideą przyświecającą pracującym tu specjalistom jest wyniesienie każdego zabiegu do rangi rytuału, łączącego pielęgnację z relaksem. Naturalna, manualna praca z twarzą pozwala m.in. na zniwelowanie napięć, wzmocnienie mięśni, które stanowią rusztowanie dla skóry, rozmasowanie zrostów kolagenowych. Efektem jest odmłodzenie, wygładzenie zmarszczek, poprawa owalu twarzy i ujędrnienie skóry. Masaże liftingujące nie tylko idealnie współgrają i uzupełniają zabiegi z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej, ale też potrafią zastąpić lub odsunąć w czasie inwazyjne procedury. W ofercie salonu KREM I DOTYK znajdują się także klasyczne zabiegi pielęgnacyjne: nawilżanie, oczyszczanie, pielęgnacja przeciwtrądzikowa, anti-aging, mezoterapia, zabiegi modelujące na ciało oraz komfortowa depilacja woskiem. Zobacz więcej na: www.kremidotyk.pl Materiały prasowe KREM I DOTYK Źródło: Materiały prasowe T&T Studio Urody T&T Studio Urody zostało założone w 2017 roku przez pasjonatki, które marzyły o stworzeniu wyjątkowego miejsca na urodowej mapie Warszawy. Udało im się to! Wykreowały miejsce z niesamowitą atmosferą, w którym chętnie spędza się czas, niezależnie od pory i dnia tygodnia. Fundamentem T&T Studio Urody znajdującego się na warszawskiej Pradze Południe od samego początku są wysokiej jakości usługi i produkty oraz troska o Klienta. Najlepszą rekomendacją tego miejsca jest wysoka średnia ocen w internecie. Popularność salonu oraz nabyte przez właścicielki doświadczenie pozwoliło, aby w lipcu 2020 roku powstało kolejne nieszablonowe T&T Friends Studio Urody, tym razem na warszawskim Bemowie. W ofercie T&T Studio Urody znajdziecie kompleksową ofertę skierowaną do wszystkich, dla których liczy się wysoka jakość zabiegów, świetne renomowane produkty oraz otwartość na potrzeby Klienta. Oba salony zapraszają na usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Z troską zajmą się Twoją twarzą, brwiami, rzęsami a także wykonają manicure i pedicure hybrydowy idealnie pod skórki. Zobacz więcej na: www.ttstudiourody.pl Materiały prasowe T&T Studio Urody Źródło: Materiały prasowe Fifth Avenue Warszawa Salon kosmetyczny zlokalizowany w centrum miasta przy ulicy Mokotowskiej w sąsiedztwie pięknych kamienic, luksusowych butików i klimatycznych restauracji. Przestronne wnętrze urządzone w klimacie salonów w Nowym Jorku gwarantuje komfort oraz intymność, a wykwalifikowana obsługa zadba o każdy szczegół pielęgnacji. Fifth Avenue Warszawa oferuje szeroki wachlarz autorskich zabiegów na dłonie i stopy, zabiegi na twarz francuskiej marki Yon-Ka, masaże oraz depilację woskiem Lycon. Chcąc pracować na najlepszych produktach, stworzyli własną linię kremów do rąk i stóp, a seria aromatycznych peelingów i soli do kąpieli, powstała na specjalne zamówienie. Dodatkowo salon posiada w ofercie pakiety manicure i pedicure zmieniające się sezonowo, a co niedzielę do każdego zabiegu otrzymamy lampkę prosecco. Zobacz więcej na: www.fifthavenuewarszawa.pl Materiały prasowe Fifth Avenue Warszawa Źródło: Materiały prasowe Ambasada Urody Warszawską sieć klinik Ambasada Urody tworzy zespół najwyższej klasy specjalistów, który od ponad 16 lat dba o młody wygląd, zgrabną sylwetkę, ale i zrelaksowane ciało i umysł swoich klientów. Do dyspozycji klientów są aż trzy kliniki: Ambasada Urody Day Spa, Ambasada Urody Medical Spa, a także Ambasada Urody Wellness Spa. To miejsca o unikatowym charakterze, w których wykwalifikowany personel wspierany przez najnowsze technologie pomoże dobrać indywidualny program pielęgnacji. Lekarze, kosmetolodzy oraz fizjoterapeuci stale wzbogacają swoją wiedzę o najnowszych odkryciach, badaniach i technologiach. Wszystkie zabiegi wykonują wyłącznie przy użyciu najwyższej jakości produktów kosmetycznych i medycznych oraz najskuteczniejszych urządzeń. Każdy klient zostanie tutaj obsłużony kompleksowo, a o jakości i dobrym działaniu zabiegów świadczą zadowolone twarze wielu znanych i powszechnie lubianych klientek – gwiazd ekranu i estrady! Zobacz więcej na: www.ambasadaurody.pl Materiały prasowe Ambasada Urody Źródło: Materiały prasowe Love Beauty Love Beauty® to miejsce stworzone przez mgr Ewelinę Pochylską, specjalistę kosmetologii oraz wieloletniego praktyka. Idealne dla osób chcących zadbać o siebie kompleksowo. Eksperci koncentrują się na holistycznej, długoterminowej i nieinwazyjnej koncepcji dbania o siebie bez użycia skalpela. Pracują z każdym indywidualnie w harmonii, zaspokajając najbardziej wymagających klientów. Każda wizyta poprzedzona jest wywiadem, aby dobierać najefektywniejszą metodę poprawy wyglądu skóry. Umów się do Love Beauty® na zabiegi kosmetyczne twarzy, na ciało, manicure, pedicure, depilację, masaże, opalanie natryskowe, laseroterapię i konsultacje trychologiczne. Programy terapeutyczne Love Beauty® to światowa czołówka, oparta na certyfikatach, patentach, badaniach i unikatowych technologiach. A to wszystko przy akompaniamencie relaksującej muzyki oraz smaku pysznej kawy. Zobacz więcej na: www.lovebeauty.pl Materiały prasowe Love Beauty Źródło: Materiały prasowe Dream of Beauty Dream of Beauty stworzony został z pasji, panuje tu przyjacielska, a nawet rodzinna atmosfera. Salonowy Dream Team to grono wykwalifikowanych fachowców, którzy z przyjemnością i wielkim zaangażowaniem oddają się swojej pracy. Posiadają obszerną ofertę zabiegów na twarz, ciało i włosy. Z uśmiechem wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klienta starając się, aby czas spędzony w salonie był odskocznią od dnia codziennego. Z zaangażowaniem podchodzą do swojej pracy, aby usługa wykonana była na najwyższym poziomie, a efekt był pozytywnym zaskoczeniem. Dbają, by podczas zabiegów każdy czuł się wyjątkowo, komfortowo i bezpiecznie. Stawiają na wysoką higienę i niezawodne produkty. Do zabiegów używają tylko jednorazowych materiałów, a narzędzia sterylizują w autoklawie. Dream of Beauty stosuje karty klienta, podpisywane przed każdym zabiegiem, po to, aby poznać szczegółowo jego potrzeby, wykluczyć przeciwskazania i doradzić w dalszej pielęgnacji. Ce-Ce Beauty Clinic Ce-Ce Beauty Clinic to klinika urody, jedna z największych i najdłużej funkcjonujących w Warszawie. Stworzona z myślą o dostarczeniu przyjemności dla ciała i ducha, w atmosferze relaksu i subtelnego luksusu. Zapewnia pełne spektrum usług dla kobiet i mężczyzn– od konsultacji medycznych, poprzez profesjonalne zabiegi fizjoterapeutyczne, estetyczne aż do kosmetycznych, również z dziedzin fryzjerstwa oraz manicure i pedicure. Zabiegi i oferta Ce-Ce Beauty Clinic realizowane są w 15 profesjonalnych gabinetach, gdzie klienci spotkają się z niezawodnym doradztwem i doskonałą opieką wykwalifikowanego personelu. Jako eksperci od ludzkiego piękna, potrafią poprawiać, zmieniać, udoskonalać, a przede wszystkim spełniać marzenia klientów o udanej metamorfozie. Potwierdzają to gwiazdy i celebryci, którzy chętnie korzystają z ich usług. Salon Urody BiS Salon Urody BIS istnieje od 2004 roku kompleksowo obsługując klientów w zakresie urody. W ofercie znajduje się mnóstwo różnorodnych zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych na dłonie i stopy, liftingujących, a także usługi fryzjerskie damsko-męskie. Wykonywane zabiegi kosmetyczne to m.in. przedłużanie rzęs i paznokci, henna, oczyszczanie twarzy, manicure, pedicure, mezoterapia, mikrodermabrazja oraz eksfoliacja. Zespół profesjonalistów czuwa nad doskonałym samopoczuciem klientów oraz ich zadowoleniem z efektów zabiegów. Doświadczona fryzjerka i stylistka fryzur dobierze najlepszą fryzurę, mając na uwadze kształt twarzy, temperament czy okoliczności. A kosmetyczka znająca najnowsze urodowe trendy wykona zabieg z użyciem wysokiej jakości kosmetyków. Dla wygody klientów Salon Urody BIS udostępnił system rezerwacji wizyt on-line. Salon Nails&More Salon Nails & More to nowoczesne miejsce, w którym przy filiżance kawy wykwalifikowane specjalistki kompleksowo zadbają o skórę twarzy, dłonie i stopy. W ofercie dostępne są profesjonalne zabiegi pielęgnacji twarzy Thalgo, depilacji Lycon, stylizacji brwi oraz najwyższej jakości zabieg przedłużania rzęs marką Nouveau Lashes. Certyfikowana stylistka sprawi, że rzęsy będą długie i gęste oraz zachowają swój naturalny wygląd. Dla pragnących odrobiny relaksu Salon Nails&More ma szeroki pakiet masaży – odprężających, relaksujących, modelujących na twarz i ciało. Profesjonalny zabieg manicure i pedicure – klasyczny, japoński czy też hybrydowy z użyciem lakierów do paznokci topowej amerykańskiej marki ZOYA. Stylistki wiedzą jakie są najmodniejsze kolory w danym sezonie, śledzą najnowsze trendy w pielęgnacji paznokci oraz chętnie dzielą się tą wiedzą. Luksus Piękna Salon Luksus Piękna ściśle współpracuje z firmą Dr Irena Eris. To właśnie na bazie tych kosmetyków powstał program autorskich zabiegów na twarz i ciało dostosowany do różnorodnych potrzeb i problemów pielęgnacyjnych. Nad każdym etapem jego tworzenia czuwają eksperci, którzy uważają, że ekskluzywne produkty w połączeniu z autorskimi technikami aplikacji są gwarancją najwyższej jakości zabiegów. Synergia innowacyjnej linii profesjonalnych preparatów z nowoczesną technologią umożliwia wykonywanie zaawansowanych zabiegów na twarz i ciało. Zapewnia to jeszcze skuteczniejszą pielęgnację połączoną z regeneracją, poprawą napięcia skóry oraz owalu twarzy. Efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu i pozostają na dłużej. W salonie Luksus Piękna specjaliści wykonują także laminację brwi, rzęs, lifting, botox, hennę pudrową i tradycyjną, makijaż, manicure, pedicure oraz usługi fryzjerskie. Jeszcze do niedawna salony piękności oferowały o wiele mniejszy zakres usług, a ceny zabiegów pielęgnacyjnych były poza zasięgiem wielu kobiet. Obecne trendy są zgoła inne. Bazując na przykładzie polecanych przez nas salonów piękności w Warszawie widać, że świadomość i oczekiwania klientek znacznie wzrosły. Pośpiech i ciągły brak czasu sprawiają, że od salonów urody oczekuje się kompleksowej oferty, od zabiegów kosmetycznych i z dziedziny medycyny estetycznej, po masaże specjalistyczne, a na usługach fryzjerskich kończąc. Rezerwując sobie jedno popołudnie na pobyt w salonie piękności możesz mieć wszystko – zacznij od relaksującego masażu, potem serii zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało, do tego brwi i rzęsy, a na końcu manicure i pedicure. W razie potrzeby tylko kilka kroków może dzielić Cię od fryzjera i stylisty fryzur. Marzenia o pozbyciu się cellulitu, zlikwidowaniu zmarszczek, wyszczupleniu czy wypełnieniu ust również są w zasięgu, wystarczy powiedzieć o tym specjalistom, a oni już zajmą się resztą. Zrobią wszystko, abyś wyszła z salonu piękności zadowolona. Informacja prasowa Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku