10‑tygodniowe niemowlę ważyło 1,5 kg. Ustalono, kim są jego rodzice

Przypomnijmy, że do wydarzenia doszło w nocy z 11 na 12 maja 2024 roku. Wycieńczone i zagłodzone dziecko, które miało zaledwie 10 tygodni, do szpitala przyniosło małżeństwo, którego właśnie poznaliśmy tożsamość.

Kiedy rodzice dziecka znaleźli się w szpitalu, lekarze od razu zwrócili uwagę, że niemowlę jest w złym stanie. Okazało się, że waży zaledwie 1,5 kg. Kiedy małżeństwo usłyszało, że maleństwo jest wycieńczone i zagłodzone, zabrali je i zniknęli ze szpitala. Jak dowiedział się "Fakt" nic nie wskazywało na to, że za drzwiami jednego z mieszkań na warszawskim osiedlu rozgrywa się dramat.

Wpisała nazwisko ojca w wyszukiwarkę. Nie mogła dojść do siebie

Wpisała nazwisko ojca w wyszukiwarkę. Nie mogła dojść do siebie

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!