Doda nagrała oświadczenie. Odniosła się do zdjęć Pachuta

Doda i Dariusz Pachut tworzą szczęśliwy związek z dala od błysków fleszy. Choć nie publikują już w sieci wspólnych zdjęć i filmów, fani nie mają problemu, by dostrzec, kiedy para spędza czas razem. Na Instagramie pojawiają się bowiem u nich kadry z tych samych miejsc.

Co jakiś czas znana piosenkarka odwiedza rodzinne okolice Pachuta, czyli Beskid Sądecki. Wspólną majówkę spędzili m.in. w Łącku na rowerach, w kolejny weekend wybrali się na wieżę widokową na Gorcu.

Dariusz Pachut buduje dom

Od kilku tygodni na Instagramie jej ukochanego pojawiają się relacje z budowy oraz aranżacji ogródka przy przestronnym domu z widokiem na sądeckie krajobrazy.

Na profilu Dariusza Pachuta nie brakuje kadrów z budowy domu i aranżacji podwórka. Budynek jest nowoczesny w typie tzw. stodoły. Chętnie pozuje z łopatą, a towarzyszy mu piosenkarka. Ostatnio szukał sauny, która najprawdopodobniej stanie w ogrodzie.

Doda zdementowała plotki

Choć spekulowano, że para uwiła sobie gniazdko na Sądecczyźnie, prawda okazała się inna. Piosenkarka wcale nie zamierza się wyprowadzać, a dom budowany jest w celu wynajmu. W najnowszym nagraniu Doda zdementowała pojawiające się w sieci informacje.

"Jeszcze raz mówię, bo już to powtarzałam kilkukrotnie jako najgłupszą plotkę. Nie, ja nie chcę mieszkać w żadnych górach i to nigdy nie było moje marzenie. Zawsze mnie ciągnęło do wody, więc to, że mój partner, czy nie wiem, mój tata czy mój najlepszy przyjaciel buduje sobie jakąś tam – w celach inwestycyjnych czy wynajmowych – opcję mieszkaniową, to nie znaczy, że to jest od razu dla mnie, moje i naprawdę, nie wykorzystujcie mojej twarzy do takich głupot i kłamania moim fanom" - zaapelowała dziennikarka.

Dodała, że gdy wybuduje dom marzeń, na pewno nie poinformuje o tym w internecie.

"Uwierzcie mi, że jeżeli kiedykolwiek będę chciała uciec i zbudować wymarzony dom dla siebie, to nigdy nie zobaczycie go na Instagramie. Bo będzie on wymarzony, a co za tym idzie, z daleka od gapiów. Czy to nie jest logiczne?" - podsumowała.

