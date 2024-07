Tak mieszka Katarzyna Grochola. Jej dom robi wrażenie

Katarzyna Grochola jest jedną z najpopularniejszych polskich pisarek. Prywatnie od 2018 roku jest żoną muzyka Stanisława Bartosika, który jest jej drugim mężem. Pod koniec lat 90. zamieszkała w podwarszawskim Milanówku. To właśnie tam ma piękny dom z ogrodem, w którym mieszka razem z mężem i zwierzętami.

W domu Katarzyny Grocholi króluje ciemne drewno. To ono skupia główną uwagę w większości pokoi. Jest uzupełnione naturalnymi, ziemistymi kolorami - takimi jak jaśniejszy i ciemniejszy beż, które są widoczne na ścianach. Oprócz nich, czerwona cegła, która ozdabia zarówno jedną ze ścian pokoju, jak i podkreśla miejsce kominka.

W domu pisarki nie brakuje również pięknych ozdób. Do takich możemy zaliczyć chociażby pianino, które jest widoczne na zdjęciach w mediach społecznościowych.

Dom to jednak nie wszystko. Kluczową rolę pełni przepiękny ogród, który jest często pokazywany przez Katarzynę Grocholę na jej profilu na Instagramie. Pisarka lubi dzielić się jego zdjęciami o różnych porach roku, pokazując jego uroki, a przede wszystkim - ciesząc się nim. Na jednym ze zdjęć widać, że to miejsce jej codziennego wypoczynku.

