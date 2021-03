12-latka zasłabła w łazience. Służbom nie udało się uratować jej życia

Do tragedii doszło w jednym z domów na terenie Kwidzyna. Dziewczynka wieczorem weszła do łazienki i chciała się wykąpać. Po chwili dziecko leżało nieprzytomne na podłodze. Trwa ustalanie przyczyn zgonu, ale bardzo prawdopodobne jest, że doszło do zatrucia.

Share

Strażacy apelują do Polaków Źródło: Getty Images