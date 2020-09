12-latka znalazła list w butelce na plaży w Mielnie. 20 lat temu napisał go mężczyzna z Hamburga

Rok 1997 z pewnością zapisał się z pamięci pewnego mężczyzny, który wówczas wrzucił list w butelce do Bałtyku. Nie spodziewał się, że rok 2020 tak go zaskoczy. Wiadomość trafiła do 12-letniej Natalii Bęben z Mielna.

Natalia Bęben znalazła list w butelce na plaży w Mielnie (Pixabay)