12-letni syn Oliviera Janiaka nosi już jego ubrania. Dziennikarzowi rośnie konkurencja!

Olivier Janiak podzielił się z obserwatorami za pomocą swojego profilu na Instagramie informacją, że jego najstarszy syn Fryderyk, nosi już takie same ubrania, jak on. Okazuje się, że 12-latek ma 180 cm wzrostu i jak możemy się domyślać, ma predyspozycje do zostania gwiazdą modelingu, jak jego rodzice.