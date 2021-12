Franek Broda nie boi się wpływowego wujka. Dobitnie miażdży Morawieckiego

Odpowiedź aktywisty i siostrzeńca Morawieckiego

"Panie Premierze Morawiecki, to ja proszę o opamiętanie. Zdaję sobie sprawę, że rząd PiS sukcesywnie odbiera kobietom prawa, a kobiety się nie poddają i ich bronią. Szkoda, że pan nie zauważył, że przez ostatnie lata robią to symbolicznie, zawsze w tym miejscu - na rondzie. Czy jeśli tak strasznie to pana boli, wolałby pan powrotu do czasów sufrażystek i otwartej walki? Dmowski, z całym szacunkiem, nie ma nic wspólnego z tym rondem, a Kobiety owszem! Nadajmy mu jakąkolwiek inną ulicę" - apeluje we wpisie na Facebooku Franek Broda - 18-letni aktywista LBGTQ+.