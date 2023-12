15-letni wolontariusz pobity w Warszawie. "W Polsce jesteś, mów po polsku"

Jak mówi nam Marina Hulia, po zdarzeniu chłopiec wraz z mamą i 14-letnim towarzyszem zgłosili się na komisariat policji, by złożyć zawiadomienie. Z relacji mamy chłopca wynika, że 15-latek był przesłuchiwany bez jej obecności. Nie dostali też zeznań do przeczytania i podpisania, a na pytanie o to, czy nie trzeba wezwać karetki, funkcjonariusze mieli powiedzieć, że w jego przypadku nie jest to konieczne. - Powiedzieli: Niech poleży, będzie jak nowy - mówi Hulia.